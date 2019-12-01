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İstanbul'da iki araca yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 07:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki araca yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de iki araca yönelik silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki 34 GOL 63 plakalı cip ile 34 BTR 578 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. İki araçta da mermi izlerinin olduğu görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cip içerisinde bulunan ve açılan ateşte yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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istanbul silahlı saldırı Şişli

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