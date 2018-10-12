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İstanbul'da iki hastaneye dört yeni sağlık ünitesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren psikiyatri, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesiyle Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin yeni palyatif bakım servisi hizmete açıldı - İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan: - "Böylesine büyük bir teşkilatın yönetilmesi kolay değil. Bu nedenle İl Sağlık Müdürümüzü ve ekibini kutluyorum" - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: - "Türkiye sağlıkta örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Daha da iyi olacağız inşallah"

İSTANBUL (AA) - Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde psikiyatri, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin yeni palyatif bakım servisi hizmete açıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü 6. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Güneş ile hastane personeli katıldı.

Açılışta konuşan Doğan, sağlık açısından yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Doğan, gerçekleştirilen hizmetlerin gece, gündüz demeden yürütüldüğünü ifade ederek, hizmete alınan birimlerin önemine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık personelinin 24 saat esasına göre çalıştığını dile getiren Doğan, "Bayramınız, tatiliniz yok. Bu nedenle İstanbul Sağlık Müdürü ve ekibini canı gönülden kutluyorum. İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden biri olan bir kentte sağlık hizmeti çok çok önemli. Böylesine büyük bir teşkilatın yönetilmesi ve yürütülmesi de kolay değil. Bu nedenle İl Sağlık Müdürümüzü ve ekibini kutluyorum." diye konuştu.

- "Milletimize ve hastalarımıza hayırlı olsun"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu da açılan birimlerin çok önemli olduğunu dile getirerek, hastanenin kadın doğum ve çocuk anlamında Türkiye'nin örnek hastaneleri arasında bulunduğunu söyledi.

Memişoğlu, hastanenin bölgeye hizmet anlamında da önemli bir yükü olduğunu dile getirerek, bölgedeki diğer hastanelere ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'u sağlık hizmetlerinde Avrupa'nın baş şehri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Memişoğlu, "Türkiye sağlıkta örnek gösterilen ülkelerden biri haline geldi. Daha da iyi olacağız inşallah." dedi.

Memişoğlu, hastanede önemli birimler açıldığına işaret ederek, Türkiye'deki doğurganlık oranlarının düşük olduğunu, bunun artırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Memişoğlu, üremeye yardımcı tedavi merkezinde verilecek hizmetlerin ücretsiz ve modern tekniklerle sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni ve modern birimleri hastanemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüp bebek uygulamalarından sonra prematüre sayıları artıyor. Dünyada da bu böyle. Bunun da en iyi tedavi yöntemi yenidoğan ünitelerinin kuvvetli olması. Burası hatta yenidoğan anlamında büyük oranda yabancılara da hizmet veriyor. Yenidoğan el kadar bir canlıyı, hayata tutundurmanın en büyük mesleki zevkinin tadıldığı yerdir. Şu anda açılan üç birim, en önemsenmesi gereken birimlerden. Bu üç hizmet çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milletimize ve hastalarımıza hayırlı olsun."

Daha sonra Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne gelen Memişoğlu, hastane bünyesinde hizmet veren yeni palyatif bakım servisinin açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Sağlık Müdürlüğü 6. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Ulusoy ile bağışçılar Salih ve Feride Peker çifti katıldı.

Açılış töreninin ardından Memişoğlu ve beraberindekiler, palyatif bakım servisini gezerek, burada tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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