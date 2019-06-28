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İstanbul’da ikinci mazbata kutlaması: Katılanlar ne diyor?

28.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Yenilenen İstanbul seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması nedeniyle belediyenin Saraçhane'deki binası önünde bir kutlama düzenlendi. BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Esra Yalçınalp, kutlamalara katılanlarla konuitu, neden İmamoğlu'nu desteklediklerini sordu.

İstanbul’da ikinci mazbata kutlaması: Katılanlar ne diyor?

https://www.youtube.com/watch?v=wDHZVVWSyTQ&feature=youtu.be

Yenilenen İstanbul seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması nedeniyle belediyenin Saraçhane'deki binası önünde bir kutlama düzenlendi.

Kutlamaya katılanlar, sık sık 'Her Şey Çok Güzel Olacak', 'Hak Hukuk Adalet' sloganlarını attı.

Türk bayraklarının ve üzerinde Atatürk ile Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin bulunduğu bayrakların sallandığı kutlamadaki kadın ve genç katılımı dikkat çekiciydi.

BBC Türkçe ekibi, kutlamayı görüntüledi ve katılanlarla konuştu.

Konuşanlar ağırlıklı olarak "hakkın yerini bulduğunu" söyledi ve "kutuplaşmadan uzaklaşma" çağrısı yaptı.

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