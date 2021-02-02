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  4. İstanbul’da ilaç üzerinden 12 milyon lira vurgunu yapan şebeke çökertildi

İstanbul’da ilaç üzerinden 12 milyon lira vurgunu yapan şebeke çökertildi

02.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda, ilaç depolayıp satarak 12 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, ilaç depolayıp satarak 12 milyon TL vurgun yapan şebeke çökertildi. Sekiz kişinin yakalandığı operasyonda, şebekenin, hastaların kimlik bilgilerini kullanılarak yurdun çeşitli şehirlerinde bulunan hastanelerden söz konusu ilaçları reçete ettiği, bu reçeteler karşılığında ilaçların temin edildiği, eczanelerin ise ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne fatura ettiği ortaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz ilaç satışı yapan işyerlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Fatih’te faaliyet gösteren bir işyerinde izinsiz ve yetkisiz şekilde ilaç depolandığını ve satışının yapıldığını belirledi. Çalışmalarını genişleten emniyet ekipleri, şebeke olarak organize şekilde hareket edildiğini ve hastaların kimlik bilgilerinin kullanılarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan hastanelerden bu ilaçların reçete edildiğini ortaya çıkardı. İçerisinde yüksek riskli ilaçların olduğunu ve bu reçeteler karşılığında ilaçların temin edildiğini saptayan polis, eczanelerin ise ilaç bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne fatura ettiğini ortaya koydu.
Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke üyesi 8 şüphelinin yakalanması için 29 Ocak’ta ortak operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda 41 bin 212 kutu ilaç, çok sayıda flakon, enjeksiyon, şırınga, kapsül, tablet enjektör ve şahısların üzerinden 53 bin 950 TL, bin 150 dolar ve 50 Euro paraya el konuldu. Ele geçirilen ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne fatura edilerek, kurumun yaklaşık 12 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 şüphelinin, dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakılırken, 5 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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