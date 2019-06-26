HABER

İstanbul'da İmamoğlu'na devir teslim yapılacak

26.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni Perşembe günü yapılacak.

İstanbul'da İmamoğlu'na devir teslim yapılacak

23 Haziran seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, törenin Saraçhane'de yapılacağını duyurdu.23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'de devir teslim töreninin 27 Haziran'da yapılacağını duyurdu. İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, törenin 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığında yapılacağını duyurdu.

Devir teslim törenine ilişkin İstanbul Valiliğinden de paylaşım yapıldı. Törenin yer ve saat bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

İmamoğlu, mazbatayı Perşembe günü alacağı yönünde İl Seçim Kurulundan ekibine bilgilendirme yapıldığını da açıkladı.

İmamoğlu, Pazar günü yeniden yapılan seçimlerde yüzde 54,21 oy oranıyla seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı yüzde 44,99 olmuştu. İmamoğlu, 31 Mart'taki seçimde 13 bin 729 olan oy farkını yaklaşık 59 misli artırarak 806 bin 415'e çıkarmıştı.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
100 Bin Askere Erken Terhis Getiren Yasa Neler İçeriyor?100 Bin Askere Erken Terhis Getiren Yasa Neler İçeriyor?
Trump'ın damadı, sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptıTrump'ın damadı, sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Çeçen liderin evinde silah sesleri!

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Erdoğan ve Putin 29 Haziran'da görüşecek

Erdoğan ve Putin 29 Haziran'da görüşecek

Trump'ın damadı, sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

Trump'ın damadı, sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih belli oldu!

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Rusya'da 'Armiya-2019' forumu başladı

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada

Trump, İran konusunda son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.