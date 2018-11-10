HABER

İstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

KASIM ayının başlarında İstanbullular kışa hazırlanırken, arada yüzünü gösteren güneşi görenler kendilerini dışarıya attı.

İstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)-KASIM ayının başlarında İstanbullular kışa hazırlanırken, arada yüzünü gösteren güneşi görenler kendilerini dışarıya attı. Eminönü’ndeki Galata Köprüsü’nde olta balıkçıları mesailerine devam ederken, hafta sonunu fırsat bilenler sahilde fotoğraf çekildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardıİstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardıİstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardıİstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
CHP'li Özel'den Diyanet İşleri Başkanı'na 'ziyaret' tepkisiCHP'li Özel'den Diyanet İşleri Başkanı'na 'ziyaret' tepkisi
Tuzla'da gemi yangınıTuzla'da gemi yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı: 11 Kasım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.