İstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı

Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA)-KASIM ayının başlarında İstanbullular kışa hazırlanırken, arada yüzünü gösteren güneşi görenler kendilerini dışarıya attı. Eminönü’ndeki Galata Köprüsü’nde olta balıkçıları mesailerine devam ederken, hafta sonunu fırsat bilenler sahilde fotoğraf çekildi.
(FOTOĞRAF)
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