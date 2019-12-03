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İstanbul'da İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 11 şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı. Zanlılar daha sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin da aralarında olduğu 7 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Olay hakkında

Şişli'de, 14 Kasım'da İranlı Mesut Mevlevi, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, 27 Kasım'daki eş zamanlı operasyonda, cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise operasyon kapsamında cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişiyi daha sonradan yakalamıştı.

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Mesut Mevlevi

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