HABER

İstanbul'da iş yeri yangınında 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 03:42 | Son Güncelleme

Söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Balkondan düşen genç yaralandıBalkondan düşen genç yaralandı
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güngören istanbul iş yeri yangını

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Terim kendinden geçti! 'Allah-u Ekber'

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Kritik toplantı 4 saat sürdü! İşte alınan kararlar

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadılar!

Başkent’te cinnet getiren genç 20 metreden beton zemine çakıldı!

Annesiyle tartışırken 20 metreden beton zemine çakıldı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

Bursa'da üç kişinin yaşadığı ev küle döndü

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti

İki hindiyi affetti! Artık orada yaşayacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.