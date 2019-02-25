İstanbul’da işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kent genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, haftanın ilk günü işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından E-5 karayolunda sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bugün işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde zor anlar yaşadı. Kent genelinde okulların tatil olması nedeniyle servis araçları trafiğe çıkmazken, kar yağışının yerini yağmura bırakmasının ardından E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar otobüs ve metrobüs duraklarına akın etti.

