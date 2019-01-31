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İstanbul’da işlenen Azeri cinayetlerinin altından kan davası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul’da son üç yıl içerisinde işlenen 5 Azeri cinayetinin altından kan davası çıktı.

İstanbul’da son üç yıl içerisinde işlenen 5 Azeri cinayetinin altından kan davası çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Seri cinayetlerin ilkinin Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi’nde 19 Aralık 2015 günü işlendi. Azerbaycan uyruklu Ramil Mammadov’un sokak ortasında silahla öldürülmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda Mammadov’u Yapon G. ve oğlu olan Natik G. isimli şahısların öldürdüğü tespit edildi.
Sultangazi’de işlenen ilk cinayetin ardından 15 Ocak 2017 günü Gaziosmanpaşa, Şemsettinpaşa Mahallesi’nde Azerbaycan uyruklu Mişirhan Aliyev silahlı saldırıya uğradı. Mişirhan Aliyev silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, cinayeti Sahip Mahmadov ve yanında bulunan iki kişinin işlediği belirlendi. Ekiplerin yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı olan Sahip Mahmadov’un ilk cinayete kurban giden Ramil Mahmadov’un kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetleri işleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sıklaştırdı. Çalışmalar sırasında Sultangazi’de Mişirhan Aliyev’i öldüren Ramil Mahmadov bu kez Mişirhan Aliyev’in kardeşi olduğu öğrenilen Ganjali Aliyev’i öldürdü. Yaşanan bu cinayetin ardından bu kez Aliyev ailesi harekete geçerek Mammadov ailesini takibe aldı. 22 Ağustos 2018 günü Gaziosmanpaşa, Cengiz Topel Caddesi’nde Asıf Aliyev Ramil Mammadov’u öldürdü. İşlenen bu cinayetin ardından Asıf Aliyev yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkan Asıf Aliyev tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mammadov ve Aliyev aileleri arasında süren kan davasında son kurban 7 Ekim 2018 günü Ruhil Agoyev oldu. Gaziosmanpaşa’da iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı soncuunda Agoyev hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı.
Yaşanan karşılıklı cinayetlerin son bulması amacıyla soruşturmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerden Sahip Mammadov’un hasta çocuğunu hastaneye götürdüğünü belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyon sonucunda Sahip Mammadov’ ve yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, işlenen iki cinayette de yer aldığı belirlenen Sahip Mammadov çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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