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İSTANBUL'DA ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 02:00 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.  İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.
İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Hastaneden görüntü
-Ambulansla gelen vakalar
-Röportaj
-Anons
-Genel ve detay görüntüler

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