İstanbul’da İsrail Protesto Edildi

Kudüs’te Filistinlilerle İsrail polisi arasında yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, kapanma tedbirlerine karşın kalabalık araç konvoylarıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Birçok STK’nın çağrısıyla yaya olarak ve araçlarıyla konsolosluk önünde bir araya gelen protestocular, sık sık İsrail aleyhine sloganlar atarak yaşananlara tepkilerini gösterdi.

Gece saatlerine kadar süren eylem sonunda Türkiye ve Filistin bayrakları lazer tekniği ile İsrail Başkonsolosluğu’nun binasına yansıtıldı.

