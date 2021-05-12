HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da İsrail Protesto Edildi

İstanbul’da İsrail Protesto Edildi

12.05.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kudüs’te Filistinlilerle İsrail polisi arasında yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, kapanma tedbirlerine karşın kalabalık araç konvoylarıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı

İstanbul’da İsrail Protesto Edildi

Kudüs’te Filistinlilerle İsrail polisi arasında yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, kapanma tedbirlerine karşın kalabalık araç konvoylarıyla İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Birçok STK’nın çağrısıyla yaya olarak ve araçlarıyla konsolosluk önünde bir araya gelen protestocular, sık sık İsrail aleyhine sloganlar atarak yaşananlara tepkilerini gösterdi.

Gece saatlerine kadar süren eylem sonunda Türkiye ve Filistin bayrakları lazer tekniği ile İsrail Başkonsolosluğu’nun binasına yansıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Yarın bayram namazı kılınacak mı?Yarın bayram namazı kılınacak mı?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da İsrail protestosu

İstanbul'da İsrail protestosu

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Hedefi 100 eş, bin çocuk: Ölüm beni alıp götürene kadar...

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.