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İstanbul’da İsrail Protestosu

08.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Filistinliler’le İsrail polisi arasında yaşanan olayları protesto etti

İstanbul’da İsrail Protestosu

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Kudüs’te Mescid-i Aksa’da Filistinliler’le İsrail polisi arasında yaşanan olayları protesto etti.

İnsani Halk Hareketi’nin (İHH) çağrısıyla bu sabaha karşı Levent'teki başkonsolosluk önünde bir araya gelen çok sayıda protestocu, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Protestoda konuşma yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kudüs’ün ‘Müslümanların kırmızı çizgisi’ olduğunu vurgulayarak, “Eğer İsrail saldırılara devam ederse Mavi Marmara'da yaptığımızı yaparız, Filistin'i yalnız bırakmayız. Ey dünya siz neredesiniz? Niye ses çıkarmıyorsunuz? İnsan hakları diyorsunuz, Uluslararası Ceza Mahkemesi diyorsunuz, bu zulme niye sessiz kalıyorsunuz? Amerika, başkenti Kudüs'e taşıdın, ben sana söyleyeyim, Kudüs bizim başkentimizdir ne İsrail'in ne Amerika'nın. Ey dünya neredesin, ey zalimler ne yapıyorsunuz? Hani çocuk hakları, hani kadın hakları, hani kadınlar için meydana çıkanlar? Biz anladık, Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. O zaman ey Müslümanlar tek yumruk olma, ayağa kalkma zamanıdır, direnme zamanıdır. Tek de kalsak bir olacağız, bin olunca milyon olacağız, milyar olacağız ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ın da kurtarılması için çalışacağız, Mescid-i Aksa'nın da kurtulması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı konsolosluk önünde toplanan eylemciler, bir süre bekledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

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