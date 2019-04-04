HABER

İstanbul'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan kara yolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla trafik kontrol ve denetimleri yaptı.

Şile kara yolunda kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan havalanan helikopter de havadan destek sağladı.

Ekipler kara yolları üzerinde zorunlu haller dışında park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal eden, hatalı sollama yapanlar ile hafriyat kamyonlarının kontrol etti.

Trafik uygulamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen yazılımla, hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah, daha önce takip ettiği güzergah ve geriye dönük iz kayıtlarının görüldüğü ve yasak bölgelere yapılan döküm sırasında da anında damper alarmı alınan program havadan desteklenen denetimde kullanılarak, ihlal yapan sürücüler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Belediye Başkanı Nalbant mazbatasını aldıBelediye Başkanı Nalbant mazbatasını aldı
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddettiSon dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter helikopter destekli trafik denetimi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Şile Trafik denetimi

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.