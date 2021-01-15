HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da ’jigolo şebekesi’ çökertildi

İstanbul’da ’jigolo şebekesi’ çökertildi

15.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Polisi, erkekleri jigolo yapma vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul Polisi, erkekleri jigolo yapma vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. Bilgisayar kayıtlarını incelemeye alan polis, 1 milyon liranın üzerinde vurgunu ortaya çıkardı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikâyetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebekenin söz konusu siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına düşürdükleri kişilere jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulunduklarını belirledi. İddiaya göre şebeke, üye yaptıkları 24 mağdur erkekten 217 bin 175 lira “üyelik” parası alındığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para istendiği ortaya çıktı. Söz konusu şebeke tarafından kurulan çağrı merkezleri üzerinden yürütülen vurgunun ardından 8 Ocak’ta operasyon başlatan Siber Polisi, şebeke üyesi 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda mağdurlara ait verilerin bulunduğu dijital dosyalar ele geçirildi. Polis tarafından yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 sim kart, 9 bilgisayar ve 2 bin 500 lira paraya el konuldu.
Yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin, dolandırıcılık yöntemiyle mağdur ettikleri kişiler üzerinden yaklaşık bir milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, polisteki ifade işlemlerinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 2 kişi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, şebeke üyesi 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Bilim Kurulu üyesinden yan etki açıklamasıBilim Kurulu üyesinden yan etki açıklaması
78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?78 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 78?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Koronavirüs aşısı olanların sayısı 500 bini geçti

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz

Prof. Dr. Taşova: Aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı yaşanabilir

Bilim Kurulu üyesinden yan etki açıklaması

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan 5 kişi tutuklandı

Uygunsuz fotoğraflarını çekip hayatlarını kabusa çevirdiler

Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

Bakan Koca'dan, Bahçeli ve Akşener'e teşekkür

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.