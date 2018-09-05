İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 450 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir tır otoparkına operasyon düzenledi.
Otoparkta yapılan aramada, 10 bin litrelik kaçak akaryakıt tankı ile bu tanka bağlı 2 pompa ve 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, İ.Y. ve H.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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