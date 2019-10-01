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İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Silivri’de tır parklarında kaçak akaryakıt üretimi ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında tır parklarına peş peşe baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 ton 500 litre “10 numara yağ” diye tabir edilen karışımlı akaryakıt, 22 ton 50 litre motorin ve kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtların üretimi ve sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 tanker ele geçirildi.
Parklarda akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olduğu sanılan Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “5607” sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

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