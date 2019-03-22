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İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Operasyonda, 46 bin 454 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 46 bin 454 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Zeytinburnu, Bağcılar ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 46 bin 454 cep telefonu, 14 bin 220 cep telefonu bataryası, 20 bin telefon parçası, 1 dizüstü bilgisayar, 2 ara bağlantı kablosu ve IMEI klonlama cihazları ile çok sayıda etiket ele geçirildi.

Şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Zanlıların, IMEI klonlama cihazları ile IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

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