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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA İstanbul'da Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda 176 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
İstanbul'da Bağcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda 176 kaçak göçmen gözaltına alındı. Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda toplam 348 gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Mayıs günü Bağcılar ve Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar'da 104, Esenyurt'ta ise 72 kaçak göçmen gözaltına alındı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ise toplam 348 kaçak göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
(POLİS KAMERASI)
-Operasyon anları
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

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