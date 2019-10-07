İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Arnavutköy Hadımköy'de önceki gün dorsesinde kaçak göçmen olduğu iddia edilen TIR kaza yaptı. Kaza sırasında kaçak göçmenler kaçarken polis, TIR'ın sürücüsü ve organizatörlük yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TIR ve şüphelilerin kullandığı 2 otomobile de el konuldu.

Arnavutköy Hadımköy'de 5 Ekim'de virajı alamayarak savrulan bir TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenlerin kaçması ve bazılarının yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'da 42 kaçak göçmenin olduğunu belirlerken bunların, 11'inin kazada hafif şekilde yaralanarak çevrede bulunan hastanelerde tedavi altına alındığını tespit etti.

3 BİN EURO YUNANİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA HAYALİ KAZAYLA SON BULDU

Hastanelerde tedavileri devam eden kaçak göçmenlerin ifadesine başvuran Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin Euro karşılığında Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine kaçmak üzere şüphelilere para ödediğini tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışmalarda, kaza yerinin yakınlarında bulduğu bir plakadan TIR'ı Esenyurt'ta terk edilmiş bir halde bulurken, TIR'a yolculuk boyunca iki otomobilin de eskortluk yaptığı belirlendi.