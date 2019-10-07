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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Hadımköy'de önceki gün dorsesinde kaçak göçmen olduğu iddia edilen TIR kaza yaptı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY Hadımköy'de önceki gün dorsesinde kaçak göçmen olduğu iddia edilen TIR kaza yaptı. Kaza sırasında kaçak göçmenler kaçarken polis, TIR'ın sürücüsü ve organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. TIR ve şüphelilerin kullandığı 2 otomobile de el konuldu.

Arnavutköy Hadımköy'de 5 Ekim'de virajı alamayarak savrulan bir TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenlerin kaçması ve bazılarının yaralanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'da 42 kaçak göçmenin olduğunu belirlerken bunların, 11'inin kazada hafif şekilde yaralanarak çevrede bulunan hastanelerde tedavi altına alındığını tespit etti.

3 BİN EURO YUNANİSTAN ÜZERİNDEN AVRUPA HAYALİ KAZAYLA SON BULDU

Hastanelerde tedavileri devam eden kaçak göçmenlerin ifadesine başvuran Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bin Euro karşılığında Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine kaçmak üzere şüphelilere para ödediğini tespit etti.

Ekipler yaptığı çalışmalarda, kaza yerinin yakınlarında bulduğu bir plakadan TIR'ı Esenyurt'ta terk edilmiş bir halde bulurken, TIR'a yolculuk boyunca iki otomobilin de eskortluk yaptığı belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ VE ORGANİZATÖRLER YAKALANDI

Polis ekipleri, aynı gün yaptığı çalışmalarda TIR sürücüsü Muhammet B.(62), TIR'a eskortluk yapan otomobillerin sahipleri Kurtuluş G.(25), Metehan T.(20) ve Orhan K.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı organizatörleri olduğunu tespit etti. Ekipler, operasyon kapsamında ele geçirilen TIR ve 2 otomobile el koydu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonuİstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
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