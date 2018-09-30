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İstanbul'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 242 şişe kaçak içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 242 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Esenyurt'ta bir aracı durdurdu.

Araçta 242 şişe kaçak içki ele geçirilirken, G.K. (33) ve M.T. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Esenler İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kaçak içki operasyon

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