İstanbul'da kaçak içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 242 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Esenyurt'ta bir aracı durdurdu.
Araçta 242 şişe kaçak içki ele geçirilirken, G.K. (33) ve M.T. (19) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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