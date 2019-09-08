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İstanbul'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

Mükerrer bandroller üzerinden yeniden alkollü içki üreterek vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'deki bir şarap üretim şirketine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şarap şirketinin, üretilen alkollü içkilerin üzerinde bulunan folyo kaplamaların uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı tekrar üretici firmaya verildiği ve bu şekilde mükerrer bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis, 23 Ağustos'ta Arnavutköy'deki firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 17 bin 552 mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap sıvısı, 25 bin 108 TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

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