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İstanbul'da kaçak kanser ilacı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti.

İstanbul'da kaçak kanser ilacı operasyonu

İstanbul DHA- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen kişiler, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu.
Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan kişi, seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan bu kişi, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince x-ray kontrolüne davet edildi. Yapılan kontrolde şüphelinin bagajında yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı.
Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı bulundu. Halk sağlığını ciddi ölçüde tehlikeye atan, yetkili kurumların herhangi bir denetim ve kontrol işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kanser ilaçlarına, savcılık makamından alınan talimat uyarınca el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da kaçak kanser ilacı operasyonu

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