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İstanbul'da kaçak kol saati ve gözlük operasyonu: 3 saat gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da kaçak kol saati ve gözlük satanlara yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaçak kol saati ve gözlük satanlara yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yolarlardan getirilen kol saati ve gözlüklerin satışının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri, şüpheli H.İ.’nin yasadışı yollardan ülkeye soktuğu kol saatleri ve gözlükleri Kapalıçarşı’da bir dükkanda sergilediği, buraya gelen müşterileri iş hanının arkasında bulunan başka bir işyerine götürdüğü ve bir depoda kaçak ürünleri sakladığını tespit etti. Ekiplerin, 30 Ağustos Cuma günü 3 işyeri ve bir depoya yapılan baskınlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lira olan bin 813 adet lüks markalara ait kol saati ile 248 gözlük ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

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