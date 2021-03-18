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İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

18.03.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla’da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve flamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı.

İstanbul’da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla’da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve flamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında dün Tuzla’da bulunan hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan çiftlikte gerçekleştirilen aramalarda tavus kuşu, deve kuşu, dişi sülün, Hatuni, flamingo, kuğu ve çeşitli ırktan ördeklerim de aralarında olduğu 185 adet canlı hayvan ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı. Yakalanan çiftlik yetkilisi hakkında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet” suçlarından tahkikat başlatıldı. Polis ekiplerince kurtarılan 185 kanatlı hayvanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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