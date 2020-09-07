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İstanbul’da kaçak ’maymun’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da polis ekipleri hayvan kaçakçılığı yapan bir şüpheliye operasyon düzenledi.

Eyüpsultan’da polis ekipleri hayvan kaçakçılığı yapan bir şüpheliye operasyon düzenledi. Baskında “Makak” cinsi “Koko” isimli maymununa el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni olduğu ileri sürülen Meriç İ. adlı bir şüphelinin yasa dışı hayvan bulundurduğu bilgisini edindi. Daha önce de yasa dışı hayvan edinme suçundan işlem yapıldığı ortaya çıkan İ.’nin Eyüpsultan’daki evine 4 Eylül’de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, baskında “Makak” cinsi maymun ele geçirdi. Yurda kaçak olarak sokulduğu ileri sürülen maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Polis, Meriç İ.’nin sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı “Koko” isimli maymun için 5 ay önce de operasyon düzenlemiş, el konulan hayvan koruma altına alınmıştı.

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