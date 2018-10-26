İstanbul'da kaçak puro operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 20 bin 152 adet kaçak puronun ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak puroları Beşiktaş'taki lüks bir otel ile alışveriş merkezinin tütün ürünleri satış mağazalarında piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 20 bin 152 adet kaçak puro ele geçirildi.

Haklarında adli işlem yapılan ve para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

