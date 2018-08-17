HABER

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda 94 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 farklı operasyonda 94 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde piyasaya kaçak sigara sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

MICIR DOLU KAMYONUN İÇİNE GİZLEMİŞLER
3 Ağustos'ta Ataşehir'de düzenlenen ilk operasyonda hafif bir ticari araçtan TIR'a yükleneceği sırada yapılan baskında 56 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, 13 Ağustos'ta yaptığı ikinci operasyonda ise Arnavutköy'de içi mıcır dolu bir hafriyat kamyonunda kaçak sigaraların zulalandığını belirledi. Polis ekipleri belediye ekipleriyle görüşerek hafriyat kamyonunda bulunan mıcırı boşaltarak kamyonun altındaki bölmede bulunan 38 bin 580 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri iki operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkartıldıkları mahkeme tarafından 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan tutuklandı.

OPERASYON ANI KAMERADA
Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polisin baskın yapması, şüphelileri kelepçelemesi ve sigaraları bulması yer alıyor.

fotoğraflı

İstanbul'da kaçak sigara operasyonuİstanbul'da kaçak sigara operasyonu

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Rahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (2) - YenidenRahip Brunson'ın itirazını üst mahkeme de reddetti (2) - Yeniden
Danıştay'dan Efemçukuru Altın Madeni için sevindiren kararDanıştay'dan Efemçukuru Altın Madeni için sevindiren karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.