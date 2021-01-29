İstanbul’da kaçak sigara ve alkol operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul polisince düzenlenen operasyonlarda 3 ton 210 litre alkol sıvısı ve bir buçuk tona yakın kaçak nargile ve sigara tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Üsküdar ve Avcılar’da dezenfektan kolonya vb. ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri alkol imalathanesine dönüştüren bir şebeke tespit etti.

Dezenfektan ürünleri imal süsü verilen adreste kaçak alkol üretilmiş

Tespit edilen imalathanede halk sağlığına zararlı sahte alkollü içkiler ürettikleri ve kamyonet tipli araçlar ile piyasaya dağıttıkları tespit edilen 4 şüpheli, bahse konu imalathaneye yapılan operasyonla yakalandı. Depolarda yapılan aramalarda, 3 ton 210 litre alkol sıvısı, 792 adet boş alkol şişesi, 520 adet boş bidon ve bin 650 alkol şişesi kapağı ele geçirildi.

Küçükçekmece’de “nargileci” adı altında faaliyet gösteren iş yerinde kaçak tütün mamullerinin depoladığını belirleyen polis, “merdiven altı” olarak tabir edilen, sağlıksız koşullarda imal edilen sahte nargile tütünlerini iş yerinde bulundurduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.