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İstanbul’da kaçak tekel ürünleri operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

İstanbul’da kaçak tekel ürünlerine yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul’da kaçak tekel ürünlerine yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken gözaltına alınan 27 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Kaçakçılık Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde kaçak tekel ürünlerine yönelik 29 Ağustos ile 24 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro, 250 kilo kaçak tütün 100 adet elektronik sigara ve çok sayıda kaçak tekel ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem yapılan 2’si yabancı uyruklu 27 şüpheli yakalanarak savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon anı polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ele geçirilen kaçak tekel ürünleri görülüyor.

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