HABER

İstanbul’da kaçak timsah ve yılan operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollardan getirilen timsah, boğa yılanı ve papağanı internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi alıcı kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen timsah, yılan ve papağanın bir kişi tarafından internet üzerinden satışı yapıldığını tespit etti.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollardan getirilen timsah, boğa yılanı ve papağanı internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi alıcı kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen timsah, yılan ve papağanın bir kişi tarafından internet üzerinden satışı yapıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, satılık timsah, yılan ve papağan ilanı veren H.K. ile alıcı rolünde irtibata geçti. Hayvan ticareti yaptığı tespit edilen H.K. ile pazarlık yaparak şüpheli ile timsaha 11 bin, yılana da 7 bin lira karşılığında anlaştı. Anlaşmanın ardından H.K’nın evi buluşma noktası olarak belirlendi. Yapılan pazarlığın ardından dün şüphelinin Çekmeköy’e bağlı Ömerli Mahallesindeki adresini kuşatan polis ekipleri, alışveriş aşamasında kimliklerini açıklayarak operasyon düzenledi. Yapılan baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve ticareti yasak olan 1,5 metre boyunda 1 timsah, 1 boğa yılanı ve 1 Jako papağan kurtarılırken, hayvanları Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla getirip ticaretini yapan H.K. gözaltına alındı.
Hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan H.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
El konulan 3 hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor
Ortalığı savaş alanına çevirmişlerdi, kendilerini savundularOrtalığı savaş alanına çevirmişlerdi, kendilerini savundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

İğrenç olay! Güvenlik kameralarında görünce ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.