İstanbul'da kaçak ürün satıcılarına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 22 iş yerine düzenlenen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Turizm, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Havacılık Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Fatih'te kaçak elektronik ve turistik malzeme sattığı belirlenen 22 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı, piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 65 bin kaçak ürüne el konuldu.
İş yerlerinden 16'sına cezai işlem uygulanırken, haklarında adli işlem yapılan ve para cezası verilen 15 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
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