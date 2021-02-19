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İstanbul’da kaçak ve sahte içki operasyonu: 8 bin 305 şişe içki ele geçirildi

19.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 8 bin 305 şişe dolu alkollü içki ve 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretip piyasaya süren bir şebeke tespit etti.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 8 bin 305 şişe dolu alkollü içki ve 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretip piyasaya süren bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içecek ve etil alkol satışı yapan, sahte içki sattığı ya da bulundurduğu şüphesi olan Arnavutköy ve Bağcılar’da bazı iş yeri ve depolar belirlendi.

İnsan sağlığına zararlı etil alkolleri piyasaya süreceklerdi
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaların sonunda şüphelilerin Arnavutköy’de bulunan bir depoda kaçak/sahte alkolleri depoladığı ve Bağcılar ilçesinde kamyonet tipli araç ile sahte alkol yapımında kullanılan, insan sağlığına zararlı etil alkolleri piyasaya sevk edeceklerini belirleyen polis, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulan 8 bin 305 şişe dolu alkollü içki ve 1 ton 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Paravan ithalat şirketi üzerinden TAPDK bandrolleri almışlar
Yapılan incelemede, şüphelerin alkollü içki şişeleri üzerinde bulunan TAPDK bandrollerini ithalat yapmak üzere paravan şirket kurarak resmiyete uygun şekilde aldıkları, şirketin paravan olduğunun anlaşılması üzerine TAPDK bandrollerinin aktive edilmediği anlaşıldı. Buna rağmen şüphelilerin geçersiz kalan TAPDK bandorllerini kaçak ve sahte alkolleri ülke içinde satacağı tespit edildi.
Yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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