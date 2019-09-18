İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı

Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da birçok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı.

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi. Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

BEYKOZ'DA YIKIMDA GERGİNLİK

Beykoz Yeni Mahalle'de ormanlık alana yıkım için gelen ekipler ile bazı ev sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Tedbir amaçlı olarak bekletilen polis ve çevik kuvvet ekipleri yıkıma direnen iki kişiyi gözaltına aldı. Gerginliğin ardından ekipler daha önceden boşaltılan evlerde yıkımlara başladı. Çevik kuvvet ekipleri vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra yıkılacak olan binaların yıkım çalışmaaları başladı.

Yıkım devam ederken, diğer evlerinde tahliye edilmesine devam ediyor. ARNAVUTKÖY'DE YIKIM

Usulsüz yapıların olduğu tespit edilen 14 ilçeden biri olan Arnavutköy'de bu sabah yıkım çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde Boğazköy'de bulunan ormanlık alana giden ekipler usulsüz olarak yapıldığı tespit edilen iki yapıyı yıktı. Yıkım boyunca her hangi bir olumsuzluğa karşı polis, jandarma ve zabıta ekipleri çevrede önlem aldı. Uzun süredir burada yaşadıklarını ve buranın orman vasfında olmadığını iddia eden vatandaşlar yıkımın haksız olduğunu ve kendilerine de yeterince zaman tanınmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.