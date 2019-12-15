HABER

İstanbul'da kadına şiddet, "Las Tesis" dansıyla protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da kadına şiddet, "Las Tesis" dansıyla protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir grup kadın, kadına şiddeti "Las Tesis" dansıyla protesto etti.

Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda buluşan kadınlar, Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestonun benzerini gerçekleştirdi.

Kadınlardan bazıları, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Gruptakiler, gösterinin ardından dağıldı.

Şilili feminist grup Las Tesis'in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıFiliz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındıMotosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eylem

En Çok Okunan Haberler

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Ümraniye’de feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.