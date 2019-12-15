İstanbul'da kadına şiddet, "Las Tesis" dansıyla protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir grup kadın, kadına şiddeti "Las Tesis" dansıyla protesto etti.

Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda buluşan kadınlar, Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestonun benzerini gerçekleştirdi.

Kadınlardan bazıları, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

Gruptakiler, gösterinin ardından dağıldı.

Şilili feminist grup Las Tesis'in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

