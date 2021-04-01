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İstanbul'da kadınlar dev bir "şikayet dilekçesi" astı

01.04.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul'da bir binaya asılan dev şikayet dilekçesi ile İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermek istediklerini açıkladı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiniprotesto için İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağındaki bir binaya üzerinde "Ölmek İstemiyorum" yazılı dev bir dilekçe asıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada bu dev "şikayet dilekçesinin bir kadının yaşam mücadelesi" olduğu belirtilerek, kadınların eşit ve özgür yaşaması için İstanbul Sözleşmesi'nin şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu dilekçenin sahibi kadın gibi her gün onlarca, binlerce kadın bu dilekçeleri veriyor. Hayatta kalabilmek, şiddetten uzak yaşamak için karakollarda, adliyelerde mücadele ediyor" denildi.

Şikayet dilekçeleri dikkate alınmadığında kadınların defalarca sistematik şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak, "Bu nedenle de bu devasa dilekçe örneğini herkesin görmesini istedik. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermek istedik" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arzu Aygün'ün 9, Ayşe Tuba Arslan'ın 23, Nahide Opuz'un 36, Sevtap Şahin'in tam 60 kez resmi makamlara başvurmasına rağmen, koruma taleplerinin dikkat alınmadığı ve şikayetçi oldukları erkekler tarafından öldürüldükleri belirtildi. "Bu şikayetler dikkate alınsaydı, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün yüzlerce kadının hayatta olabileceği" ifade edildi.

"Kadınların ihtiyacı bu kağıt parçalarının dikkate alınmasıdır" denilen açıklamada, "Kadınların defalarca kez şikayet dilekçesi vermek zorunda kalmaması için İstanbul Sözleşmesi şarttır" ifadesine vurgu yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri açıklamada, "Şimdi mücadelemizle de o kararı geri çektirecek, sözleşmeyi de uygulatacağız" dedi.

Kadına yönelik şiddet ile ev içi şiddeti önlemeyi hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart'ta tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmişti. Türkiye'nin Sözleşme'den çekilmesi ülke içinde ve dışında tepkilere neden olmuştu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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