İstanbul'da kadınlar dev bir "şikayet dilekçesi" astı

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiniprotesto için İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağındaki bir binaya üzerinde "Ölmek İstemiyorum" yazılı dev bir dilekçe asıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada bu dev "şikayet dilekçesinin bir kadının yaşam mücadelesi" olduğu belirtilerek, kadınların eşit ve özgür yaşaması için İstanbul Sözleşmesi'nin şart olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu dilekçenin sahibi kadın gibi her gün onlarca, binlerce kadın bu dilekçeleri veriyor. Hayatta kalabilmek, şiddetten uzak yaşamak için karakollarda, adliyelerde mücadele ediyor" denildi.

Şikayet dilekçeleri dikkate alınmadığında kadınların defalarca sistematik şiddete maruz kaldığı hatırlatılarak, "Bu nedenle de bu devasa dilekçe örneğini herkesin görmesini istedik. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermek istedik" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arzu Aygün'ün 9, Ayşe Tuba Arslan'ın 23, Nahide Opuz'un 36, Sevtap Şahin'in tam 60 kez resmi makamlara başvurmasına rağmen, koruma taleplerinin dikkat alınmadığı ve şikayetçi oldukları erkekler tarafından öldürüldükleri belirtildi. "Bu şikayetler dikkate alınsaydı, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bugün yüzlerce kadının hayatta olabileceği" ifade edildi.