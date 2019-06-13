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İstanbul’da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta çok sayıda kadını fuhşa sürükleyen ve yer temin edip suç örgütü kuran çete polis ekipleri tarafından çökertildi.

İstanbul’da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi

Beylikdüzü ve Esenyurt’ta çok sayıda kadını fuhşa sürükleyen ve yer temin edip suç örgütü kuran çete polis ekipleri tarafından çökertildi. Şahıslarla birlikte tabanca, çok miktarda uyuşturucu madde ile para, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi.
İstanbul’da çok sayıda ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 4 şahsın kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Olayın ardından çalışma başlatan ahlak polisi, 10 kadının fuhşa sürüklendiğini belirledi. Bunun üzerine çalışmalarını daha da derinleştiren polis, 4 şüphelinin fuhşa aracılık ve yer temin ettiğini tespit etti. Şahısların kimliklerini ve yerlerini belirleyen polis, Beylikdüzü ve Esenyurt’ta dün saat 08.00 sıralarında düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadınlar kurtarıldı
Gözaltına alınan şahıslar hakkında "suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “kişiyi fuhşa sevk etmek”, “fuhşa aracılık ve yer temin etmek” suçlarından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda mağdur kadın kurtarılırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca, çok sayıda fişek, çok miktarda uyuşturucu madde, 16 bin 450 lira, 5 dolar, 24 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, hafıza kartı ve hard disk ele geçirildi.

İstanbul’da kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi

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