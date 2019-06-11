HABER

İstanbul’da kadınların elindeki telefonları alıp kaçan kapkaçı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 1 Haziran ile 7 Haziran tarihlerinde Beyoğlu’nda yaşandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kadınların elinden cep telefonun kapıp kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalanırken, kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Haziran ile 7 Haziran tarihlerinde Beyoğlu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 Haziran Cumartesi günü yaşanan kapkaç olayında, yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan zanlı, elindeki telefonu alarak kaçtı. Telefonu çalınan kadın karakola giderek şikayette bulundu. Aynı kapkaççı, bu kez 7 Haziran Cuma günü yine aynı ilçede bu kez başka bir kadının telefonunu aynı yöntemle çaldı.
Şikayet üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kapkaççının 18 yaşındaki M.D. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin yaşadığı Çukur Mahallesindeki eve düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.D., kapkaç yöntemiyle çaldığı telefonları H.A. adlı telefoncuya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine H.A.’yı da gözaltına alan polis tahkikat başlattı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı telefonu kapkaççıdan satın alan H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, kapkaç anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1 zanlının kadınların elindeki telefonu kapıp kaçtığı görülüyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldıSeyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı
Tekirdağ’da iş yerinin camları kırıldıTekirdağ’da iş yerinin camları kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.