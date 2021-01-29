İstanbul’da “kafe” görünümlü silah imalathanesine operasyon: 24 silah ele geçirildi

İstanbul’da, üst katı “kafeterya”, alt katı “silah atölyesi” olarak kullanılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Baskında 21’i ruhsatsız tabanca, ikisi ruhsatsız pompalı tüfek ve biri kurusıkı tabanca olmak üzere 24 silah ele geçirilirken, yasadışı silah ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Gaziosmanpaşa’da M.H. adlı bir şüphelinin, yasadışı silah üretip piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında üstü üst katı "kafeterya" olarak faaliyet gösteren kiralık işyerinin alt katında "silah atölyesi" olarak faaliyet gösterdiğini belirleyen emniyet ekipleri, 25 Ocak tarihinde 2 farklı operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa silah atölyesinde M.H. adlı şüpheli gözaltına alınırken, yasadışı silah ticaretini yaptıkları ileri sürülen M.Y., P.A., Ü.T., İ.Ö., M.D. ve V.U. adlı 6 şüpheli ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar ve Çekmeköy’de yapılan operasyon ile yakalandı.