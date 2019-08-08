HABER

İstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL’da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bölgesinde denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuya yararlı işlerde çalıştırılan, ekonomik durumu kötü hükümlü ve ailelerine bayram hediyeleri verildi.

İstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bölgesinde denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuya yararlı işlerde çalıştırılan, ekonomik durumu kötü hükümlü ve ailelerine bayram hediyeleri verildi.
Bakırköy'ün yanı sıra Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerindeki kamu kuruluşlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarının son bölümünü çekmeleri sağlanan yaklaşık 1000 hükümlü ile yakını için ‘Bayram Birlikte Güzel’ sloganıyla yardım yapıldı.
Güngören’deki Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına davet edilen hükümlü ve yakınlarının raflarda dizili kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve gıda maddeleriden ihtiyaçlarına göre belli miktarda almaları sağlandı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, cezaevinde tutulma yerine iyi halleri görülen hükümlülerin meslek sahibi yapılmasına çalışıldığını, bunların kamu kuruluşlarında ücretsiz çalıştırıldıklarını, onların yanında yer aldıklarını bir kez daha göstermek istediklerini söyledi. Birçok hükümlünün ekonomik sorunlar çektiklerini, evlerine et götüremeyenler olduğunu ifade eden Karakülah, "Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini amaçladık. KIZILAY, bazı ilçe belediyeleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ve çeşitli meslek odalarının destekleriyle bu hediyelerimizi temin ettik. Evlerine uzun süre et götüremeyen hükümlülerimize konserve kutularda kavurma ve kıyma da hediye ediyoruz. Cezalarını çeken hükümlülerin bu toplumun bireyi, aile ferdi, aile reisi olduklarını unutmadan, onlara sorumluluklarını da hatırlamalarını, devletin her zaman onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz" dedi.

“10 NUMARA CEZA”
Esenyurt’ta yaz sezonunda okulları boyayan hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında boya yapmayı da öğrendiklerini belirtirken, "Daha önce de söylemiştim. Bu 10 numara ceza. Topluma, devlete faydalı olarak cezamızı çekiyoruz. Müdürlerimiz bu bayramda da bizi unutmadı. Hediyelerimizi almaya geldik” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesiİstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesiİstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesiİstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesiİstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi
Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldıBolu’da, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

Kurban Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 35 bini buldu

Sayıları 35 bini buldu

Buca'da 22 çam ağacının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği iddia edildi

Kahreden görüntü! 'Bu talanı yetkililer görse, oturup ağlar'

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.