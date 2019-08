İstanbul'da kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bölgesinde denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuya yararlı işlerde çalıştırılan, ekonomik durumu kötü hükümlü ve ailelerine bayram hediyeleri verildi. Bakırköy'ün yanı sıra Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerindeki kamu kuruluşlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarının son bölümünü çekmeleri sağlanan yaklaşık 1000 hükümlü ile yakını için ‘Bayram Birlikte Güzel’ sloganıyla yardım yapıldı. Güngören’deki Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına davet edilen hükümlü ve yakınlarının raflarda dizili kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve gıda maddeleriden ihtiyaçlarına göre belli miktarda almaları sağlandı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, cezaevinde tutulma yerine iyi halleri görülen hükümlülerin meslek sahibi yapılmasına çalışıldığını, bunların kamu kuruluşlarında ücretsiz çalıştırıldıklarını, onların yanında yer aldıklarını bir kez daha göstermek istediklerini söyledi. Birçok hükümlünün ekonomik sorunlar çektiklerini, evlerine et götüremeyenler olduğunu ifade eden Karakülah, "Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin aileleriyle güzel bir bayram geçirmelerini amaçladık. KIZILAY, bazı ilçe belediyeleri, sosyal yardımlaşma vakıfları ve çeşitli meslek odalarının destekleriyle bu hediyelerimizi temin ettik. Evlerine uzun süre et götüremeyen hükümlülerimize konserve kutularda kavurma ve kıyma da hediye ediyoruz. Cezalarını çeken hükümlülerin bu toplumun bireyi, aile ferdi, aile reisi olduklarını unutmadan, onlara sorumluluklarını da hatırlamalarını, devletin her zaman onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz" dedi. “10 NUMARA CEZA” Esenyurt’ta yaz sezonunda okulları boyayan hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında boya yapmayı da öğrendiklerini belirtirken, "Daha önce de söylemiştim. Bu 10 numara ceza. Topluma, devlete faydalı olarak cezamızı çekiyoruz. Müdürlerimiz bu bayramda da bizi unutmadı. Hediyelerimizi almaya geldik” diye konuştu.