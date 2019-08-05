HABER

İstanbul’da kamyonet hırsızlarına nefes kesen operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul’un 4 ilçesinde 8 adet kamyon çalan 2’i kadın 3 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’un 4 ilçesinde 8 adet kamyon çalan 2’i kadın 3 hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ve şüphelilerden birinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Eyüpsultan’nda geçtiğimiz Haziran ve Ağustos ayları arasında 8 adet kamyonun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahısların kamyonetleri çaldıktan sonra sahte plaka taktıklarını tespit etti. Görüntülere yakalanan 3 şahsın kimliğinin belirlenmesi üzerine polis operasyon başlattı.

Nefes kesen operasyon kamerada
Yapılan operasyonda Gökhan G.(22), Yaprak S.(19) ve Kübra B.(20) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin gözaltına alınması ve hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hırsızların bir kargo firmasından da hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şubeye götürülerek ifadeleri alınan ve sorgulanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Gözaltına alınmamak için polise biber gazı sıkan şüpheliler kameradaGözaltına alınmamak için polise biber gazı sıkan şüpheliler kamerada
Özge'nin öldüğü motosiklet kazası kameradaÖzge'nin öldüğü motosiklet kazası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.