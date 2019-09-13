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İstanbul’da kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve gözlük ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te üç ayrı iş hanına yapılan baskında kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi.

İstanbul Fatih’te üç ayrı iş hanına yapılan baskında kansere yol açan binlerce kaçak kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi. Baskınlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri alan istihbarat çalışmalarında, Kapalı Çarşı’daki iş yerinin shovroomunda sunduğu ve gelen müşterileri arka kısımdaki depoya götürerek taklit ve kaçak saat ile gözlük satan H.İ. adlı bir kişiyi ve çalışanlarını takibe aldı.
Yapılan takip ve izlemelerde Fatih Kapalı Çarşı’da 3 iş yeri ve 1 depoda kaçak ve taklit malların depolandığını belirleyen kaçakçılık polisi, 30 Ağustos tarihinde şebekeye ait iş yerleri ve depoya operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, iş yerleri ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 600 bin lirayı bulan bin 813 adet çeşitli markalarda taklit kol saati ve 248 adet gözlük ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan ve haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 3 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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