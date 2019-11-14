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İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da kapkaç şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda Suriyeli kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostan Mahallesi'nde Suriyeli Aya M'nin, içerisinde 300 dolar, 100 avro, 200 lira ve ikamet belgesi bulunan çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki Emir T. olduğunu belirledi.

Kapkaç, yağma, iş yerinden hırsızlık ve bıçakla yaralama olaylarından suç kaydı olduğu öğrenilen Emir T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç

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