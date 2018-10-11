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İstanbul'da kapkaç zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da kapkaç zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Macaristan uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yönetimiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz'da yolda yürüyen Macaristan uyruklu T.J'nin (58) yanına yaklaşan bir kişi, kolunda asılı olan ve içinde 500 lira olan çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.

Şikayet üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

Ekipler, 10 Ekim'de Vezneciler metro durağı karşısında turistleri izleyen bazı şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Burada kovalamaca sonucu yaşı küçük H.İ.P. ve F.T yakalandı.

Gözaltına alınan F.T'nin Macaristan uyruklu kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edildi.

Şüphelilerden H.İ.P. savcılık talimatıyla emniyetten salıverilirken şüpheli F.T ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kapkaç

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