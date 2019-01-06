HABER

İstanbul'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı - İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı görüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Alınan bilgiye göre, Avrupa Yakası'nın İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerinde kar yağışının etkisini artırdığı, yağış nedeniyle çevrenin beyaza büründüğü görüldü.

Kar yağışının kentin Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olmaya başladığı dikkati çekti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçlarının kentin önemli noktalarında hazır bekletildiği, bazı kavşak noktalara ise tuz bırakıldığı gözlendi.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Van'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef olduVan'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef oldu
Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılarSarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akom istanbul büyükşehir belediyesi kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması! Kamarasında ölü bulundu

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması!

Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı

Korku dolu anlar! Gece gündüze döndü

Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Her şeyi itiraf etti! Türkiye'yi sarsan katilin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi

Ankara'da okullar tatil mi? Açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.