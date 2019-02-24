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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI; ARAÇLAR YOLDA KALDI, TIR KAZA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.
İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.
Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

Görüntü Dökümü:
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-Tem Otoyolunda kaza yapan TIR
-Yolda kalan araçlar
-Kaza yapan araçlar
-Araçların çekilmesi
-Sürücüler ile röp
-Kar küreme araçlarının görüntüsü
-Trafikte seyreden araçlar
-Genel ve detaylar

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