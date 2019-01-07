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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 04:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü. İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı. Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul'un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı. Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.

TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE
Taksim Meydanı'da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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