HABER

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece boyu karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, yağan kar bazılarına da eğlence oldu. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerindeyse İstanbul adeta beyaza büründü. İstanbul'un kuzeyinde kendisini göstermeye başlayan kar yağışı, saat 03:00 itibariyle İstanbul'un her tarafını etkisi altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çaba harcadı. Kar yağışı nedeniyle yollar bile beyaza bürünürken, İBB'ye bağlı ekipler, gece boyunca tuzlama ve küreme işlemi yaparak yolların trafiğe kapanmamasını sağladı. ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul'un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı. Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı. TAKSİM'DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE Taksim Meydanı'da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı'na giderek o anları ölümsüzleştirdi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Kazada yaralanan şampiyon yüzücü Ebrar'dan iyi haberKazada yaralanan şampiyon yüzücü Ebrar'dan iyi haber
İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji'den yeni uyarıİstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji'den yeni uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus gemi kaptanı kamerasında ölü bulundu!

Rus gemi kaptanı kamerasında ölü bulundu!

Platonik aşk cinayetinin korkunç görüntüleri! İş arkadaşını böyle öldürdü

Platonik aşk cinayetinin korkunç görüntüleri!

Şanlıurfa'da korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Diyarbakır’ın 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkma yasağı...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?)

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji'den yeni uyarı

Deniz Zeyrek yazdı: Adalet Bakanı Gül, ara sıra Müge Anlı'nın programını izlemeli

Deniz Zeyrek yazdı: Adalet Bakanı Gül, ara sıra Müge Anlı'nın programını izlemeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.